E' il nome più caldo per il centrocampo della Roma. Lì, quel reparto che ora dovrà fare a meno di De Rossi, quel reparto in cui Cristante sta trovando più difficoltà del previsto e dove il solo Nzonzi sembra in grado di dare continuità di rendimento. Il club giallorosso si sta muovendo per regalare un centrocampista a Di Francesco per gennaio, centrocampista che ha un nome e cognome: Hector Herrera.



IL PIANO - Tutto pronto per il blitz di Monchi, che studia un viaggio in Portogallo durante la sosta di campionato di metà novembre (il weekend del 18 non si giocherà), nel quale parlerà col Porto del centrocampista messicano in scadenza di contratto. 10/15 milioni di euro al club, 3 milioni di euro a stagione per 4 anni al classe '89. I giallorossi fanno sul serio per il messicano.