L'offerta di 25 milioni del Nottingham Forest per Roger Ibanez è stata smentita dallo stesso club inglese. Sul difensore della Roma, in uscita dai giallorossi, è piombata però l'Arabia Saudita con l'Al Ahli che è seriamente interessata al brasiliano in una trattativa che potrebbe infiammarsi nelle ultime ore. Lo riporta Sky Sport.