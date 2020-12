La Roma non molla la presa. Nonostante il primo no di Bryan Reynolds all'offerta giallorossa, i Friedkin ci riprovano. Il club giallorosso ha proposto 7,5 milioni per l'esterno del Dallas: offerta accettata dal club statunitense. C'è però da sciogliere il nodo con il calciatore che attende un rilancio di altri club europei. Tra questi, oltre alla Roma e al Bruges, il più attivo appare essere la Juventus che nelle prossime ore dovrebbe presentare all'entourage del ragazzo la propria proposta. L'alternativa all'americano, è un altro giocatore giovanissimo. Si tratta di Soppy, classe 2002 del Rennes che vorrebbe cambiare aria. Capitolo portiere: sempre secondo Tuttosport, si monitora attentamente la situazione legata a Salvatore Sirigu in difficoltà con il Torino.