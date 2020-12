I clamorosi errori dicon Napoli e Atalanta non sono passati inosservati agli occhi dei Friedkin così come però non sono indifferenti le responsabilità dinell'ultimo mese in cui è stato impiegato. Insomma, la porta della Roma vive una crisi profonda e dopo un anno di altalena tra l'italiano e lo spagnolo è arrivato il momento di intervenire in un ruolo così delicato anche perché i numeri della difesa parlano chiaro:di cui 18 sul campo se si escludono i 3 a tavolino col Verona. La peggiore tra le prime 6 della serie A.Per questo già a gennaio la Roma potrebbe rivedere i suoi obiettivi e cercare un portiere. Da settembre gli occhi sono suche al Torino non gioca titolare da due partite. Se la situazione dovesse persistere il portierone azzurro potrebbe chiedere il via libera, il che rappresenterebbe un bel colpo per l'immediato.ricevendo però il no di Cairo. Piace anchedel Verona che a 29 anni cerca il grande salto in una big. L'ex portiere del Leeds ​ha un contratto fino al 2022 (rinnovato ad agosto) e sin dalla scorsa stagione si è dimostrato uno dei punti di forza della squadra di Juric. Ora il club veronese lo valuta sui 7 milioni. Una cifra alla portata che può essere coperta dal prestito di un giovane come Milanese. Nel caso dell'arrivo di un nuovo portiere Mirante resterebbe come secondo mentre perLo spagnolo, arrivato la scorsa stagione per quasi 30 milioni, però potrebbe essere ceduto solo in prestito visto che a bilancio risulta ancora a 22 milioni. Una cifra che nessuno presenterà.