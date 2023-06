La Roma cerca un centravanti sul mercato. Il profilo individuato è quello di Gianluca Scamacca, 24 anni, che il West Ham ha acquistato dal Sassuolo per 36 milioni di euro (più bonus). La Roma, come ha detto agli agenti, potrebbe rilanciarlo e poi decidere insieme alla società inglese il suo futuro. Inutile dire che Scamacca, romano, accetterebbe volentieri una soluzione del genere, anche se l'impressione è che la trattativa sarà non breve, perché il West Ham preferirebbe cederlo a titolo definitivo, ma Pinto intende insistere, anche perché le caratteristiche di Scamacca piacciono a Mourinho. Tra l’altro, se Scamacca approdasse a indirizzi diversi rispetto a Trigoria, il 30% della rivendita finirà nelle casse giallorosse.



Nel mirino di alcuni club della Premier League c'è anche Zalewski, che Mourinho vorrebbe tenere, ma che davanti a un'offerta importante potrebbe anche partire, come del resto quasi tutti i giocatori della nostra Serie A.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'ultima pista in entrata porta al centrocampista Ellyes Skhiri, 28 anni, tunisino, in scadenza di contratto con il Colonia, che nell'ultima stagione ha giocato 40 partite segnando 8 gol.