A caccia dell’offerta giusta. Che per ora non è arrivata. L’agente di Zaniolo si trova a Londra, e non per caso. Nelle ultime ore, infatti, sia il giocatore che la Roma sono disposti a salutarsi in anticipo. Ma a una condizione: la cessione deve essere a titolo definitivo e deve portare nelle casse giallorosse almeno 30 milioni. Il club che finora ci è andato più vicino è il West Ham che però ha presentato un’offerta ritenuta non idonea e che comunque non rientra nelle grazie di Zaniolo.



OFFERTA - Si tratterebbe di un prestito gratuito con obbligo di riscatto da 30 milioni più bonus da esercitare entro il 31 dicembre 2023 e vincolato alla posizione del club londinese in classifica. Altrimenti, il primo gennaio 2024, Nicolò tornerebbe a Roma a 6 mesi dalla scadenza di contratto. Impossibile anche perché la Roma deve chiudere il bilancio con la cessione del giocatore entro il 30 giugno. Vigorelli continuerà a trattare col col Tottenham disposto finora a un semplice prestito oneroso con riscatto vincolato a presenze. Sfumato invece l’Arsenal, altra meta gradita. Altre offerte estere non saranno prese in considerazione da Zaniolo che quindi resterebbe a Roma fino a giugno quando potrebbero rifarsi sotto anche club di A.