Operazione Zaniolo, operazione futuro. Nessuna sorpresa. Oggi essere allenati da Luciano Spalletti in una squadra giovane ed ambiziosa calamita l’attenzione di giocatori importanti, scrive La Gazzetta dello Sport. Quando il Napoli ha contattato l’agente dell’attaccante, Claudio Vigorelli – che a sua volta ha riferito l’abboccamento alla famiglia – l’idea non è dispiaciuta affatto.



Nicolò ha il contratto in scadenza nel 2024 e sa che ora può compiere l’ultimo salto di qualità. Non è solo una questione di soldi, ma di crescita. La storia del rinnovo è nota. Nicolò lo attendeva da febbraio scorso, ma la proprietà ha deciso di attendere. Ciò non toglie che in estate il club ha valutato il cartellino 50-60 milioni. Quanto basta perché il giocatore chieda un rinnovo all’altezza del valore dato, cioè con una parte fissa intorno ai 4 milioni. Il suo valore di mercato a giugno oscillerebbe intorno ai 30 milioni.