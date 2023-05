La Roma si prepara a cambiare pelle. Spuntano nuove immagini della prima maglia per la stagione 2022/23, fornite dal sito specializzato Footy Headlines che svela ulteriori dettagli sulla divisa home. La più grande novità è lo sponsor tecnico, con l'addio a New Balance sarà Adidas a realizzare i kit dei capitolini, a distanza di quasi 20 anni dal connubio con l'azienda tedesca nel biennio '92-'94.



Come in quell'occasione, al posto del classico stemma della Roma all'altezza del cuore tornerà la Lupa, simbolo del club capitolino. Sarà gialla come i dettagli delle strisce su colletto e maniche e i numeri-nomi dei giocatori; il tutto su base rossa. Non c'è ancora certezza sullo sponsor di maglia, spazio ora vacante dopo la rottura con Digitalbits: rumors su Toyota, possibile anche la scritta SPQR come già accaduto recentemente. Svelato anche lo slogan di lancio: "Daje Roma".