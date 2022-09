Dopo Mourinho è il turno di Svilar. Queste le parole del portiere serbo in vista dell’esordio in Europa League.



Come ti approcci a questa Europa League?

“Sarà una nuova competizione che partirà domani. Io e il gruppo siamo entusiasti di essere qui.”



Come pensi che stia la squadra in questo tour de force?

“La squadra sta bene, il calendario è molto fitto. Vogliamo fare del nostro meglio e pensare un passo alla volta”.



Come ti sei trovato con la maglia della Roma in questi primi mesi?

“Molto positivo. Il gruppo ha reso più facile il mio ambientamento”



Cosa sai del Ludogorets?

“Sarà una partita dura. Il Ludogorets è una squadra che gioca spesso queste competizioni come ha detto poco fa il mister. Avrà tutto il nostro rispetto, siamo venuti qui per vincere”