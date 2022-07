Mile Svilar, nuovo portiere della Roma, è stato presentato ufficialmente a Trigoria. Presente anche il general manager giallorosso, Tiago Pinto. Queste le principali parole dell'estremo difensore belga naturalizzato serbo, che ai nastri di partenza sarà il secondo di Rui Patricio.



LA SCELTA - "Ho scelto la Roma è perché è un grande club e mi piace il progetto che mi è stato presentato. Quando ero bambino avevo una maglia della Roma, è sempre stato un grande club internazionale. Con Tiago Pinto abbiamo parlato del club, delle aspettative che ci sono. Quante possibilità avrò di giocare? Lavorerò giorno dopo giorno e il futuro ci dirà".



MOURINHO - Ovviamente sono rimasto impressionato dalle parole spese da Mourinho nei miei confronti, è un grandissimo allenatore, uno dei più grandi di sempre. Hanno significato molto per me, le ho apprezzate molto. Onestamente, non avrei mai immaginato neanche nei sogni più remoti di essere allenato da lui, ma alcune cose accadono e basta".



IL TIFO GIALLOROSSO - "Sono in un grande club, con un grande manager, grandi tifosi e una grande città. Non vedo l'ora di provare l'esperienza dello Stadio Olimpico. Ho visto qualcosa su Instagram ed era incredibile, non vedo l'ora di vederlo dal vivo".



IL BENFICA - "Sono partito forte poi qualcosa è successo. Non mi piace dire di essere sceso nel Benfica B, perché anche quella è stata una grande esperienza. La Roma non serve a rilanciare la mia carriera, è un'occasione per affinare il mio talento".