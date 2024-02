Roma, Svilar salva Lukaku: 'Non sento la pressione, grazie De Rossi'

90, la paura. Romelu Lukaku sbaglia il suo rigore, ma a salvarlo ci pensa il numero 99 della Roma: Mile Svilar. Il portiere neutralizza i tiri dal dischetto di Hancko e Jahanbakhsh, regalando la qualificazione agli ottavi di finale in Europa League. Era dalla Coppa Uefa 1982/83 contro gli svedesi del Norrkoping che i giallorossi non passavano ai rigori un turno in Europa.



LE PAROLE - "Incredibile - ha dichiarato Svilar dopo la gara contro il Feyenoord -, non ho parole. Ho lavorato tutta la vita per questo momento. Lo Stadio Olimpico è pazzesco, sembra sempre più speciale. Non sento la pressione, ho parato due rigori e potevo pararne anche un altro. Ma va bene così, l'importante è aver passato il turno. Insieme al mio procuratore ho studiato i rigoristi. De Rossi? E' molto importante, lo ringrazio per la fiducia. Ora sono molto più tranquillo come si vede in campo, le mie prestazioni sono migliorate. Adesso sorridiamo tutti per questa vittoria, ma da domani pensiamo già alla prossima partita di campionato contro il Torino".



IL PRECEDENTE - Svilar è arrivato alla Roma nel mercato estivo del 2022 a parametro zero dal Benfica, con cui nel 2017 a 18 anni diventò il più giovane a parare un rigore in Champions League. Sul dischetto si presentò l'olandese Daley Blind del Manchester United e, scherzo del destino, allora in campo c'era proprio Lukaku...