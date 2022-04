La Roma avrà bisogno di sfoltire la rosa in vista della prossima stagione e la Gazzetta dello Sport fa il punto sui giocatori che hanno maggiori chance di partire. Davide Santon andrà via a parametro zero mentre a centrocampo la dirigenza cercherà di vendere sia Amadou Diawara che Jordan Veretout, ormai fuori dal progetto. Il quotidiano aggiunge che anche Carles Perez ed Ebrima Darboe non sono sicuri di rimanere.