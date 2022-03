Poco meno di tre mesi alla fine della stagione ma la Roma è già al lavoro per pianificare il futuro. Da segnalare in tal senso il viaggio di Tiago Pinto nelle ore successive al derby vinto con la Lazio. Come riferisce il Tempo, il general manager giallorosso è partito per Parigi lunedì scorso. Un incontro con alcuni procuratori il motivo della sua tappa nella capitale francese. Segno inequivocabile che si sta già pensando in largo anticipo anche a preparare la prossima stagione