Una parola chiave del mercato giallorosso - visto il passato di Tiago Pinto - potrebbe essere Benfica come riporta La Gazzetta dello Sport. Per la difesa piace Nuno Tavares, abile su entrambe le fasce. In lista anche Carlos Vinicius, in prestito al Tottenham: con gli Spurs 24 partite e 10 gol. Un buon rendimento nella testa di Mourinho, che sa che la Roma non avrà un grande budget di mercato.