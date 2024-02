Roma, tegola per De Rossi: Llorente esce in barella, le condizioni

Problema in casa Roma durante la sfida contro il Feyenoord, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Intorno al minuto 83, c’è stato uno scontro fortuito, testa contro testa, tra Llorente e Ueda. Ad avere la peggio è il centrale giallorosso, con Daniele De Rossi che, a seguito dell’intervento dello staff medico capitolino (coadiuvato da una barella e da un mezzo che potesse trasportare il centrale capitolino fuori dal campo), è stato costretto a optare per il cambio, inserendo al suo posto Evan N’Dicka.



Le sue condizioni saranno valutate nel corso dei prossimi giorni, con possibili esami strumentali volti a valutare ogni possibile infortunio. Da comprendere se Llorente sarà a disposizione, in vista della sfìda di lunedì, alle ore 18.30, contro il Torino, valida per la 26esima giornata di Serie A.