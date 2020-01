Oggi Petrachi proverà un colpo last minute. Oltre a Favilli c'è pure Faraoni del Verona che tra l’altro è anche romano (cresciuto nel vivaio della Lazio). Ha un costo relativamente basso, circa 2 milioni di euro, e Roma e Verona potrebbero anche allestire un’operazione last minute mettendo in mezzo Cetin che piace all'Hellas. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.