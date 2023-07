Non è andata bene per via della sfortuna e di un grave infortunio all'inizio della stagione, ma: Tiago Pinto ha impostato nell'estate 2022 un(10 milioni di euro l'anno compresi i bonus). Una spesa netta di 5 milioni, che poi è il tetto massimo del monte ingaggi giallorosso - la cifra che percepisce Abraham.Non è andata bene, dicevamo, ma questo non significa che la formula non sia valida: e allora ecco che, nell'intento di regalare a Mourinho un altro centrocampista di tecnica e fantasia da affiancare ade da contrapporre alle dighe Matic e Cristante, Tiago Pinto ha messo nel mirino anche, austriaco di proprietà delche negli ultimi sei mesi del 2022-23 ha giocato in prestito alSabitzer ha contribuito per diverse stagioni alla crescita anche in campo internazionale delprima di venire prelevato in prossimità della scadenza di contratto a prezzo di saldo dal Bayern. L'impatto in Baviera non è stato dei più positivi, dunque ecco il prestito allo United che aveva bisogno di sopperire all'infortunio di Eriksen. Tornato in Germania,Anche perchédi Sabitzer, così come quello di Wijnaldum,, servirebbe una mano dal Bayern come è arrivata dal Psg un anno fa. Il club allenato da Tuchel non sembra però intenzionato, come scrive La Repubblica, non solo ad accollarsi parte dello stipendio, ma in generale a valutare soluzioni di questo tipo,- servirebbe un passo indietro da parte del diretto interessato sull'ingaggio o un sacrificio importante della società - contando anche che non mancano alternative come, che gioca nello stesso Psg dove è tornato almeno momentaneamente proprio Wijnaldum.