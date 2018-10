Hanno svolto solo lavoro fisioterapico questa mattina De Rossi e Manolas che rischiano quindi di saltare la gara con la Fiorentina. Il greco oggi proverà ad allenarsi in gruppo ma il fastidio muscolare alla coscia destra non è passato. Ancora a parte, infine, Perotti, Karasdorp, Kluivert e Pastore. Questi ultimi due dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo venerdì, ma a Firenze potranno andare al massimo in panchina. L'argentino, durante la prossima estate, potrebbe farsi visitare dal luminare brasiliano Eduardo Santos che già lo scorso anno lo aveva aiutato a risolvere il problema al polpaccio.