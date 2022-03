Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, per la Roma la notizia arriva direttamente dal centro sportivo di Trigoria. Felix Afena-Gyan, infatti, ha preso parte alla seduta di allenamento ed è dunque da ritenersi reintegrato a pieno regime nella rosa di Mourinho. Termina dunque la punizione che lo ha visto rispedito in Primavera in seguito a una notte in discoteca.