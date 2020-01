oger Ibanez è a un passo dalla Roma. Come riporta Il Tempo, è terminato da pochi minuti l’incontro tra Petrachi e gli agenti del centrale brasiliano. Le parti sono vicinissime, mancano solo da limare gli ultimi dettagli prima della chiusura della trattativa. Un affare già impostato, che si era solo rallentano per via del turno di campionato che ha visto impegnate Roma e Atalanta. Ci siamo, Fonseca è pronto ad accogliere un nuovo difensore nel reparto arretrato.