Riavvicinamento, anche per mancanza di alternative. La Roma oggi alle 16 incontrerà Nicolò Zaniolo, o meglioUn appuntamento non risolutivo per fare chiarezza sul futuro del giocatore che ambisce a un contratto più ricco o a un altro club in grado di accontentarlo.Se ne presentano meno allora anche lo stipendio del giocatore deve essere bilanciato. Prima di Vigorelli però Pinto ha pranzato con Massara.Il numero 22 piace molto a Maldini, ma il Milan non sembra intenzionato ad avvicinarsi alle cifre chieste della Roma e finora nessuna offerta era stata presentata. Il club rossonero potrebbe però inserire alcune contropartite tecniche. L'affare resta difficile. Altri giocatori al centro del mirino rossonero, ma solo il francese è sul mercatoSe la situazione non cambia entro metà luglio Zaniolo sarebbe “costretto” a restare a Roma e quindi a ridefinire le sue ambizioni. Mourinho non vuole trascinarsi la questione fino al ridosso del campionato. Quindi o la cessione sarà rapida o Nicolò resterà.e vedere se il prossimo anno (grazie a un rendimento migliore) le offerte aumenteranno. Milan compreso.