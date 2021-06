Tesoretto da 30 milioni di euro per la Roma. Come scrive il Corriere dello Sport, gli Europei possono dare una mano ai giallorossi in cerca di rilancio: Olsen, portiere della Svezia, ha brillato contro la Spagna; Under, esterno della Turchia, è stato l'unico a provare a mettere in difficoltà l'Italia nella gara inaugurale di Euro 2020; Florenzi, ora ai box ma punto fermo dell'Italia, non è stato riscattato dal Psg e ha gli occhi di Juve e Inter addosso.