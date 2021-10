La Roma prova a dimenticare la figuraccia di Bodo e si proietta verso il big match di domenica con il Napoli. Questa mattina la squadra è tornata al lavoro a Trigoria. La notizia negativa è che Nicolò Zaniolo si è allenato ancora a parte, così come Spinazzola e Smalling. Mourinho in Norvegia si è detto abbastanza sicuro di averlo a disposizione per domenica, ma fino a domani il numero 22 resterà in dubbio. Torneranno titolari ovviamente i vari: Karsdorp, Mancini, Vina, Veretout e Abraham.