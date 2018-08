La telenovela N’Zonzi sembra non finire più. Ieri il d.s. Monchi è tornato dalla Spagna, dove ha provato a convincere il Siviglia. La distanza tra i due club resta però grande, perché la Roma ha offerto 25 milioni (bonus compresi) mentre il club andaluso ne vuole 35 (con lo «sconto» 32, ma senza bonus). Insomma, ballano 7 milioni, ma non c’è accordo neanche sulle modalità (leggi bonus). L’altro ostacolo, quello dell’ingaggio, sembrava risolto, visto che N’Zonzi sarebbe entrato nell’ottica d’idea di accettare l’offerta da 3 milioni di euro a stagione. Il problema, però, sarebbe solo traslato, nel senso che poi papà Fidele (che gli fa anche da agente) sembra aver chiesto una commissione molto alta. Ieri, intanto, N’Zonzi era in Marocco con il Siviglia per la Supercoppa spagnola. Il francese, ovviamente, non è andato neanche in panchina, avendo ripreso a lavorare da neanche una settimana. All’aeroporto di Siviglia, però, ha avuto un colloqui fitto con il d.s. Caparros, il quale l’ha tranquillizzato, dicendogli che dopo la Supercoppa avrebbe affrontato la sua questione e chiedendogli in cambio di non creare turbative. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, smentito l’interesse per Thauvin del Marsiglia.