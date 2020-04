Spento sul nascere l’interesse della Roma per Florian Thauvin. L’attaccante dell’Olympique Marsiglia, era finito da alcune settimane sul taccuino di Petrachi e in scadenza di contratto nel 2021 con la sua attuale squadra, proseguirà la sua carriera in Francia. Lo stesso giocatore, fermato in stagione per un infortunio alla caviglia, ha annunciato durante una diretta Instagram con Malik Bentalha la sua volontà di continuare con il Marsiglia: “Ho combattuto per tornare e pensate che me ne andrò così? Sto bene dove sono. Resto a Marsiglia. Ti sto dicendo: rimango! Quindi il dibattito è chiuso”. Nessuna ombra di dubbio dunque per Thauvin che aggiunge: “Sai benissimo cosa rappresenta il club per me. Sto bene. Inoltre ho perso una stagione. Parto proprio ora che giocheremo in Champions League?”.