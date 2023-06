Tiago Pinto è volato a Londra per definire le ultime cessioni da completare entro il 30 giugno, rispettando così i paletti imposti dalla Uefa sul fair play finanziario. Volpato e Missori al Sassuolo per circa 12 milioni, Perez al Celta Vigo per 8 milioni, Villar al Paok Salonicco per 6 milioni, Reynolds al Westerlo o al Fulham per 6 milioni e Vina ancora al Bournemouth per 8 milioni con Ibanez sullo sfondo.



Intanto il dirigente portoghese della Roma lavora anche sul mercato in entrata: sfida al Milan per l'attaccante italiano del West Ham, Scamacca. Le piste alternative portano al 24enne zambiano Patson Daka e al 26enne nigeriano Kelechi Iheanacho del Leicester.