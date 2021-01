Cedere per acquistare, una logica base per operare sul mercato senza sbilanciare gli equilibri economici, ma è proprio sul primo passaggio che spesso si creano i principali intoppi. Chiedere alla. I giallorossi sono al lavoro su diversi fronti in entrata ma tutto è subordinato alla risoluzione della situazione esuberi e perla missione si preannuncia tutt'altro che semplice.- Sono tre i principali nodi sul tavolo, a partire da. El Flaco sta lavorando per rientrare dopo l'operazione all'anca ma, nonostante le parziali aperture di Fonseca non rientra nei progetti del club giallorosso, che invece spera di liberarsi del suo. Una cifra monstre che ha finora stoppato sul nascere tutte le potenziali situazioni di mercato tra MLS e Qatar, con lo stesso giocatore convinto di voler tornare in campo nella Capitale prima di valutare altre sistemazioni. Problema ingaggio anche per: il brasiliano guadagnae non ha dato alcuna apertura a ridursi l'ingaggio, contando anche la scadenza del contratto al termine della stagione. Discorso leggermente diverso per quanto riguarda, legato alla Roma fino al: anche l'argentino ha finora rifiutato la possibilità di abbassare le proprie pretese economiche () facendo naufragare gli interessamenti arrivati, tra cui quello del, ma nelle prossime settimane la sua posizione può cambiare.- Mercato completamente bloccato quindi per i giallorossi? Non del tutto, perché nel frattempo avanza la trattativa per l'arrivo di, terzino destro valutato(6 milioni). E poi resta il nome dicon quello diper l'attacco. L'arrivo di uno dei due sbloccherebbe poi un'altra partenza: quella di, che potrebbe essere ceduto con la formula del prestito secco per trovare continuità.@Albri_Fede90