Tiago Pinto, general manager della Roma, parla a Sky Sport prima della sfida di Conference League con il Bodo/Glimt: "Le mie parole possono essere superflue, questo calore è meglio di qualsiasi parola: l'ambiente è caldo, la nostra tifoseria è veramente incredibile. Quanto influirà? Durante la stagione sono stati incredibili. Dal primo minuto che abbiamo lasciato Trigoria ci hanno dato una spinta incredibile. Vogliamo raggiungere la semifinale. Zaniolo? Mi avevano fatto domande su di lui già contro la Salernitana e avevo risposto che avevo la certezza che sarà importante per noi fino alla fine. E' stata una stagione particolare per lui e oggi siamo contenti che sia tornato titolare. Solbakken arriverà? No, se arriviamo alla semifinale mi dovete promettere che non si parlerà più di mercato (ride, ndr)".