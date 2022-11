Il ds della Roma, Tiago Pinto, ha parlato a DAZN prima del match contro il Torino e ha risposto al ct dell'Inghilterra, Southgate che aveva spiegato la scelta di non convocare Abraham per la mancanza di gol con il club: "Non posso accettare che dopo una convocazione per la nazionale si cerca di giustificarlo con quello che succede nel club. Perché se va un ragazzo che ha fatto più gol ma che ieri era in panchina...Smalling dovrebbe essere titolare allora.. Noi siamo soddisfatti di Tammy ma con le prospettive che possa migliorare, siamo soddisfatti di quelli che vanno al mondiale perché è importante per loro.



NON CI STA - "Non diciamo mai nulla sulle nazionali, diamo tutte le informazioni ma non posso accettare che dopo una convocazione si parli del lavoro che i ragazzi fanno alla Roma per giustificare una scelta loro".