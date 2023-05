Tutte le dichiarazioni, a Sky Sport, del general manager della Roma, Tiago Pinto, in occasione del pre partita del match contro il Bayer Leverkusen, match valido per il ritorno delle semifinali di Europa League.



Tanti tifosi della Roma sugli spalti, devono prenotare Budapest?

Non pensiamo alla finale, siamo contenti perché i tifosi della Roma hanno risposto presenti e sono qui anche se fuori casa. Siamo al 50% della finale, anche meno.



Belotti ha la fiducia di Mou?

"Si, il lavoro dell’attaccante oggi non è solo fare gol. Ci sono tanti casi in Europa come lui. Ha preso la fiducia di tutti e farà dei gol importanti".



Ha riti scaramantici?

"Tutte le persone che mi vogliono bene, se dicessi tutte le mie scaramanzie. Ne ho tante e durante la partita di più. Abbiamo bisogno di routine e di sentirci comodi, non iniziamo adesso a raccontarle".