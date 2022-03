Tiago Pinto, general manager della Roma, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida di Conference League con il Vitesse: "Io credo che noi per fortuna non abbiamo tanti infortuni, è più facile per il mister gestire. Noi l'abbiamo detto dal primo giorno: vogliamo andare più avanti possibile e vincere. Oggi si vede la voglia di vincere questa coppa dalla formazione schierata".



DISTANZA RIDOTTA CON LE BIG DI SERIE A - "Io penso che la partita di oggi sia così importante che preferisco parlare della Conference League che della Serie A. Abbiamo fatto due vittorie importanti e vogliamo vincere più partite possibili per avvicinarci ai primi posti. Poi vediamo, ma la mentalità è di pensare una gara alla volta".



LA CRESCITA DI KUMBULLA - "Il percorso di Kumbulla si deve a Mourinho e a Kumbulla. E' un grande allenatore e ha fatto crescere il giocatore nei suoi punti più deboli. Adesso è un calciatore importante per noi".



CONFERMARE OLIVEIRA - "Oliveira è importante: è arrivato, ha fatto bene all’inizio e poi ha avuto problemi fisici. Oggi ha un’occasione importante e a fine stagione vedremo".