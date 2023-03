Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ha parlato a Sky Sport prima dell'andata degli ottavi di finale di Europa League con la Real Sociedad.



"Come abbiamo sempre detto, il tempo è molto importante per i progetti sportivi. Due settimane fa leggevamo che Mourinho non perde in casa da 9 anni, questo è merito della sua esperienza. I risultati sono merito della sua professionalità e della sua esperienza”.



"Llorente è forte tecnicamente. Arriva dalla Premier dove la fisicità è molto importante. È arrivato qui dove la difesa sta facendo molto bene, serviva un po’ di tempo di adattamento e oggi può mostrare il suo valore”.



"In Italia si vive il calcio, in Serie C ci sono 20-30 mila tifosi sugli spalti. C’è molta attenzione alla tattica, a voi piace molto discutere della tattica. Poi però quando giochi 60 partite in una stagione, è importante la gestione. Dopo la Juventus ho letto tante cose, ma noi dovevamo vincere e abbiamo vinto. Ieri il Milan è andato a Londra, ha fatto la sua partita ed è passato. A tutti piacerebbe fare bel calcio, ma non è sempre così. Contano i risultati e va bene così”.