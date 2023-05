Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato a Dazn prima della partita del Franchi contro la Fiorentina: "Come sta Dybala? Se stesse bene sarebbe stato qui. Vediamo per mercoledì. Ottimista? Vediamo mercoledì".



QUANTO CONTA LA PARTITA DI MERCOLEDI' - Quanto cambia la finale di Europa League per la programmazione? "Ovviamente è importante per tutti noi, una delle più importanti nella storia recente della Roma. Ma il nostro progetto va oltre un’eventuale sconfitta, abbiamo tutte le basi del progetto che sono chiare per tutti. Ovviamente siamo più felici se vinciamo, ma è una cosa di cui discutere dopo".