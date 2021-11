Tiago Pinto, gm della Roma, parla a Sky prima della partita con il Venezia: "​La partita è molto diversa dalle altre, è speciale. Sono stato qui da turista e questa è una città bellissima. Siamo però qua per vincere, non per vedere Venezia. Il ciclo di gare dopo l'ultima sosta non è stato buono ma sappiamo che siamo all'inizio del nostro progetto e la stagione è lunga. Serve pazienza, vinceremo in futuro. Oggi mi aspetto i tre punti. Credo che il mondo degli attaccanti sia particolare, il primo anno è normale per un centravanti non segnare subito, lo abbiamo visto con Zapata, Osimhen e anche con Dzeko. Sono contento di Abraham e Shomurodov, non sono preoccupato e tutti capiranno che abbiamo preso due grandi attaccanti".