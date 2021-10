Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus. "Abbiamo preso Mourinho per vincere tutte le partite, pure se se ne parla di più alla fine contro la Juventus sono sempre tre punti come Empoli e Udinese. Quando dico che la Roma è più forte lo dico anche perché c'è Mourinho. Le partite di Cagliari e Venezia sono anche importanti, non possiamo nascondere che lo scorso anno non abbiamo vinto contro le big. Non possiamo mettere tanta pressione. Villar? Quattro settimane fa si parlava di Diawara, è una stagione lunga ed una squadra finisce la stagione in modo diverso di come ha cominciato. E' un bravo ragazzo, ha dimostrato in passato di essere un bravo calciatore".



Cosa ha pensato quando ha visto Abraham uscire in quel modo dal campo con la sua Nazionale?

"La sosta per le Nazionali per me è un problema di cuore, oggi noi prendiamo i calciatori e poi dopo loro giocano più partite con le Nazionali. Io guardo tutte le partite perché ho sempre paura che possa succedere qualcosa. E' impossibile giocare così tante partite in così poco tempo".