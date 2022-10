A pochi minuti da Betis Siviglia-Roma, il general manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato della gara e non solo: "Le parole di Mourinho? Nel calcio si va oltre l'aspetto economico, altrimenti Psg e City andrebbero ogni anno in finale di Champions - ha detto a Sky - Ne abbiamo già parlato, per noi è difficile giocare l'Europa e il campionato perché è complicato fare turnover. La società lavora di più e parla di meno, l'Europa League è più cometitiva della Conference ma vogliamo andare avanti: questo club ha una storia in Europa, questo deve responsabilizzarci e farci capire l'importanza del club che rappresentiamo.



"Il lavoro fatto sul mercato rappresenta il 20/30% del successo, il 70/80% lo fa il lavoro quotidiano. Fare una squadra vincente non vuol dire portare solo allenatori e giocatori, ma creare una famiglia e curare ogni dettaglio. I gol? Me ne aspettavo qualcuno in più, quando gli attaccanti perdono fiducia diventa più complicato. ça squadra sta costruendo tante opportunità, qualcuno dovrà pagare per questo. Per Belotti è una buona opportunità, ha lavorato bene e fisicamente è a posto".