Tiago Pinto, ds della Roma, è intervenuto a Dazn prima della sfida con il Bologna: "Dal primo giorno Mourinho ha parlato di diversi moduli. L'emergenza è diventata opportunità, nel calcio dobbiamo capire che la dinamica tra i giocatori è molto importante. La squadra è sulla strada giusta per diventare più forte ogni partita. Mese della verità? Il momento della verità è sempre, non mi piace dividere le partite tra importanti e meno importanti. Oggi dobbiamo affrontare il Bologna come fosse l'Inter o l'Atalanta e viceversa. Possibile Portogallo-Italia agli spareggi mondiali? Abbiamo scherzato un po' in spogliatoio, prima però devono battere Turchia e Macedonia".