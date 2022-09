Il general manager della Roma, Tiago Pinto ha dichiarato prima della gara di Europa League contro l'Helsinki: "Se Mourinho fa giocare insieme Matic e Cristante a centrocampo è perché possono farlo. A me piacciono molto, anche per l'infortunio di Wijnaldum il mister ha deciso così e non ci sono problemi".



SU ZANIOLO - "Faccio fatica a dire qualcosa di meglio di quello che ha detto lui ieri, ha altri due anni di contratto, è un giocatore importante per noi e non ci sono problemi".



SU IBANEZ - "Mi ha sempre emozionato, è cresciuto ancora tanto con l'arrivo di Mourinho. E' stato chiamato nella nazionale brasiliana, ha davanti un futuro importante".



SU DYBALA - "Tutti noi sappiamo la sua qualità in campo, ma mi sorprende per essere un così bravo lavoratore, un ragazzo umile che ha conquistato tutta Trigoria per il suo modo di essere. Si vede che è felice di essere qui e sta facendo bene, mi aspettavo che avesse bisogno di più tempo".