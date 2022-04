ll ds della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio della semifinale d'andata di Conference League, tra i giallorossi e il Leicester, al King Power Stadium: "Ci aspettiamo una grande serata, è un orgoglio aver portato l'Italia qui e rappresentarla".



CALCIO INGLESE - "I giocatori inglesi si stanno avvicinando al nostro campionato, non è solo la Roma a prenderli. Negli ultimi anni hanno aperto le loro porte all'Italia giocatori impotanti come Tomori e Abraham . Si tratta di giocatori prearati, noi della Roma siamo fortunati".



MOURINHO - "José è un leader, ha una mentalità incredibile. Ogni giorno cerca di essere meglo in tutto, ci sta aiutano ela sua convinzione sta attraversando la Roma. Ora la squadra cerca sempre di vincere".