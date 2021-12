Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro lo Spezia: “La prima cosa che può aiutare è vincere oggi. Ho vinto un campionato essendo 7 punti dietro, nel calcio i conti si fanno alla fine della stagione. Dobbiamo giocare tutte come una finale".



Sul mercato cosa dobbiamo attenderci?

“Sappiamo quello di cui abbiamo bisogno e la strategia della proprietà Il mercato di gennaio è diverso da quello estivo, Prima ci sono tre partite sulle quali concentrarci. Siamo tutti allineati".



Mayoral resterà?

“La cosa più importante è che è stato sempre un grande professionista aspettando la sua possibilità e giovedi ha fatto bene . Oggi avrà un’altra opportunità a gennaio, vediamo. Le porte sono sempre aperte, in entrata e in uscita ma adesso non è ancora il tempo".