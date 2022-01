Il general manager della Roma, Tiago Pinto, a margine della presentazione di Sergio Oliveira, ha parlato del centrocampista appena arrivato in giallorosso: "Siamo qui per Sergio. La vita è così, ci sono tanti cambiamenti. Due anni fa nessuno poteva pensare che saremmo stati tutti qui insieme dopo aver giocato tante volte contro. Bisogna avere calciatori pronti a gennaio, Sergio non ha bisogno di presentazioni. Ha una statura internazionale che conoscete e aveva grande voglia di venire qui".