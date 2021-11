Intervistato da Dazn nel prepartita di Genoa-Roma il ds dei giallorossi, Tiago Pinto, ha presentato così la gara.



ENERGIE - "Approfittiamo della sosta per recuperare energie e recuperare qualcuno infortunato, abbiamo tanti giocatori fuori e negli ultimi due giorni abbiamo avuto brutte notizie. Il feeling è buono ma anche la motivazione lo è, vogliamo fare bene in queste nove partite".



ASSENZE - "Anche noi abbiamo delle assenze, sarà un match difficile come lo sono tutte le partite qua. Loro sono carichi per impressionare l'allenatore, ma anche noi vogliamo lottare e conquistare i tre punti".