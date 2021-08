Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, parla ai microfoni di Dazn prima del match con la Salernitana: "Il mercato è il mercato, è aperto e tutto può succedere, con Mourinho abbiamo sempre avuto le stesse idee e sugli attaccanti siamo stati chiari, vogliamo avere tre punte e Borja Mayoral è un giocatore importante per noi, quindi da questo punto di vista non mi aspetto sorprese. Gli esuberi? Quello degli esuberi è un tema mondiale, le rose sono larghe e il problema è anche per noi, dovevamo sistemare diversi elementi e lo abbiamo fatto, aspetto l’ultimo giorno per vedere cosa possiamo fare. Il lavoro è stato difficile, sia per noi che per i procuratori, aspetto di sistemare gli ultimi ragazzi. L’ambiente della Roma invece è inattaccabile, questo ambiente mi rende orgoglioso, niente e nessuno può cambiarlo".