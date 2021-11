Domenica, allo stadio Olimpico, si affronteranno Roma e Torino. Non sarà solamente una partita ma anche un'occasione per i dirigenti delle due società di parlare di mercato: la società granata ha infatti messo nel mirino Marash Kumbulla.



Difficile che il Torino provi ad acquistare già a gennaio il giocatore (a meno che non si concretizzi la cessione di Armando Izzo) ma Kumbulla è un difensore molto apprezzato da Ivan Juric e si proveranno a gettare le basi per la prossima estate.