Roma-Torino, Juric ci ricasca: la Polizia ferma l'analyst che spiava l'allenamento

La storia si ripete, e stavolta è intervenuta anche la Polizia. Così come un anno fa il Torino spia la Roma che domani ospiterà i granata. Alla vigilia della sfida, Daniele De Rossi ha guidato la seduta di rifinitura a Trigoria. Ma c'è un fatto da registrare: la Polizia di Spinaceto, che pattuglia quotidianamente il "Fulvio Bernardini", ha fermato nei pressi di Trigoria un osservatore del Torino di Ivan Juric, Michele Orecchio, nascosto tra gli alberi adiacenti al centro sportivo giallorosso per curiosare e carpire informazioni durante l'allenamento diretto dal tecnico romanista. Il collaboratore granata, inoltre, era provvisto di dispositivi di alta tecnologia utili per riferire a Juric i lavori sul campo di De Rossi e della squadra.



IL PRECEDENTE - Orecchio, però, già un anno fa aveva fatto tappa nei pressi di Trigoria per studiare la Roma di José Mourinho che a sua volta, temendo di essere spiato, aveva rinunciato ad effettuare test tattici durante la rifinitura. Due volte inviato per spiare e due volte scoperto: forse sarebbe il caso che Ivan Juric pensasse ad un nuovo incarico per il collaboratore Michele Orecchio.