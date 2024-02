Torino, Juric: 'Ko incredibile, sogno l'Europa. Bellanova da Nazionale'

Ivan Juric vede il bicchiere mezzo pieno. L'allenatore del Torino ha dichiarato a Dazn dopo la sconfitta in casa per 2-0 contro la Lazio nel recupero di campionato in Serie A: "A volte il calcio è così, devastante. Purtroppo oggi è andata così, le statistiche sono incredibili. Abbiamo giocato una partita fantastica, facendo un grande calcio. Siamo dispiaciuti per il risultato, ma se giochiamo a questi livelli sono convinto che faremo tanti punti. Faccio i complimenti ai ragazzi, prepariamo con fiducia la trasferta di lunedì prossimo a Roma".



"Dobbiamo essere tutti ambiziosi: allenatore, giocatori e tifosi per puntare sempre più in alto. Il mio sogno è la qualificazione in Europa. Bellanova da Nazionale? Sta avendo una continuità pazzesca, anche oggi è stato strepitoso. Sta crescendo, è un serio candidato alla maglia azzurra".