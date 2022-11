Una settimana molto complicata quella vissuta dalla Roma. In sette giorni, prima il derby perso con la Lazio, poi il pareggio a Sassuolo e le vicende extra campo con la rottura Mourinho-Karsdorp. Ecco perché la partita di quest'oggi contro il Torino assume un'importanza particolare. I giallorossi ospitano all'Olimpico una squadra che a differenza loro, arriva da un successo (in casa con la Sampdoria).



LE SCELTE - Torna a disposizione Paulo Dybala che però partirà dalla panchina con il reparto offensivo che sarà sulle spalle ancora di Abraham e Zaniolo. Pellegrini è fuori per infortunio, accanto a Cristante ballottaggio tra Camara e Matic vinto dal primo. Non giocherà Karsdorp dopo quanto successo in settimana, spazio a Celik sull'esterno. Tutto confermato in difesa.. Nel Torino invece, Sanabria e Vlasic sicuri di un posto, al loro fianco Miranchuk supera Radonjic. Linetty e Ricci in mezzo al campo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Abraham.



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Zima, Buongiorno; Lazaro, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.