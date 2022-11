Il pareggio con il Sassuolo ha mandato su tutte le furie Josè Mourinho. L'allenatore della Roma ha puntato il dito contro Rick Karsdorp - senza mai nominarlo, QUI tutti i retroscena - ma dietro al periodo complicato dei giallorossi c'è altro. Prima la brutta sconfitta nel derby, poi il pareggio col Sassuolo nel quale - almeno - si è sbloccato Tammy Abraham che in campionato non segnava da due mesi. A proposito, lì davanti c'è da lavorare:- Ieri Mou ha provato a dare un messaggio agli attaccanti lasciando fuori dalla formazione titolare sia Belotti che Abraham. Risultato? Shomurodov titolare e gol sbagliato davanti al portiere. Non benissimo. Ecco perché Josè dovrà lavorare su quell'aspetto cercando nuove soluzioni, alla squadra servono i gol degli attaccanti e dei centrocampisti offensivi., che prima della gara di fine ottobre non si era ancora sbloccato. Abraham ha segnato quanto Smalling, tre centri; ancora peggio Belotti, che in Serie A con la maglia giallorossa non ha mai trovato la rete. Il capocannoniere della squadra con 5 gol è Paulo Dybala, fermo da metà ottobre: prima dell'infortunio è stato il giocatore con la maggiore percentuale d’incidenza sui gol della Roma: 52,9%.- Quando a Mourinho chiedono come mai si fa fatica a segnare risponde dicendo che è un problema di squadra, "un momento un po' così".se la Juve dovesse vincere oggi. Prima di ieri, nelle ultime due sconfitte sono arrivati due tiri in porta con la Lazio e zero col Napoli. Poco, troppo poco.