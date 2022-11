Dopo il caso Karsdorp, con la partenza dell'olandese per le vacanze dopo aver saputo di non essere stato convocato per il Torino, alcuni tifosi della Roma presenti oggi all'Olimpico si sono schierati dalla parte dell'allenatore che dopo la gara col Sassuolo aveva pubblicamente attaccato il giocatore (senza fare esplicitamente il suo nome): "Società, allenatore e squadra. Noi con voi nella stessa direzione" recita uno scriscione esposto in Curva Sud poco prima del fishcio d'inizio.