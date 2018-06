Bruno Peres si riavvicina al Torino. Dopo un momento di impasse tra il terzino della Roma e i granata, sembra tornata la pace tra le due parti: come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in giornata è attesa la risposta definitiva del brasiliano, ormai orientato verso il “sì”. Il club di Cairo metterà sul piatto un ingaggio da 1,5 milioni di euro più 300mila euro per Peres, mentre alla Roma arriverà un milione per il prestito più eventuali 7 che scatteranno alla 25esima presenza del terzino con i granata.